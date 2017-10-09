Вам зверушки - не игрушки. Контактные зоопарки в Сочи могут оказаться вне закона Кто и почему их хочет запретить

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Госдума в скором времени готова рассмотреть законопроект о гуманном отношении к животным. Депутаты решили запретить зверинцы, где можно не только посмотреть на некоторых животных, но и потрогать их. Вне закона также окажутся дикие животные в домашних условиях, передвижные дельфинарии и притравочные станции.

- Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия. Это вопрос, могу сказать, ближайших месяцев. Я честно не думала, что он станет резонансным и может взбудоражить столько людей, - цитирует слова главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольги Тимофеевой «Интерфакс». - Работа над законом осложнена тем, что необходимо снять все разногласия во всех спорных вопросах. Кроме того, депутаты хотят получить «рабочий» закон.

Напомним, закрытия контактных зоопарков в России в феврале этого года потребовали зоозащитники, которые всерьез обеспокоились содержанием и уходом за животными в данных заведениях.