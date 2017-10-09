Очень личный подарок. В Сочи Путин получил от Берлускони презент ручной работы
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони побывал в Сочи на дне рождения своего друга, президента России Владимира Путина. В качестве подарка итальянский политик презентовал главе государства пододеяльник ручной работы размера king-size.
Как сообщает итальянское издание Сorriere della Sera, на пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии - собора Василия Блаженного и Колизея.
Владимир Путин отпраздновал свой день рождение 7 октября в Сочи. В этот день по телефону его поздравили 11 президентов. С честь главы нашего государства также появились граффити в городах Европы.
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