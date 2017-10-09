Гражданам Армении пришлось уехать из Сочи и вернуться на Родину

Очень личный подарок. В Сочи Путин получил от Берлускони презент ручной работы Российский президент в субботу отпраздновал свое 65-летие

Автор фото: http://www.lastampa.it

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони побывал в Сочи на дне рождения своего друга, президента России Владимира Путина. В качестве подарка итальянский политик презентовал главе государства пододеяльник ручной работы размера king-size.

Как сообщает итальянское издание Сorriere della Sera, на пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии - собора Василия Блаженного и Колизея.

Владимир Путин отпраздновал свой день рождение 7 октября в Сочи. В этот день по телефону его поздравили 11 президентов. С честь главы нашего государства также появились граффити в городах Европы.