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В горах Сочи спасли истекающего кровью туриста Для экстренной эвакуации был задействован вертолет

Автор фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Тревожный звонок поступил спасателям 8 октября около полудня. Экстренная помощь специалистов требовалась 23-летниму мужчине, получившему серьезную травму руки в районе Черкесского перевала (подножье горы Фишт). Друзья пострадавшего попытались оказать ему доврачебную помощь, но остановить сильное кровотечение так и не удалось.

- Для экстренной эвакуации пострадавшего сочинца из горной местности был задействован вертолет МИ-8 МЧС России. Молодого человека доставили на борту воздушного судна на базу МЧС в город Сочи и передали сотрудникам Скорой помощи, - сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.