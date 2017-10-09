В горах Сочи спасли истекающего кровью туриста

Для экстренной эвакуации был задействован вертолет
В горах Сочи спасли истекающего кровью туриста
Автор фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Тревожный звонок поступил спасателям 8 октября около полудня. Экстренная помощь специалистов требовалась 23-летниму мужчине, получившему серьезную травму руки в районе Черкесского перевала (подножье горы Фишт). Друзья пострадавшего попытались оказать ему доврачебную помощь, но остановить сильное кровотечение так и не удалось.

- Для экстренной эвакуации пострадавшего сочинца из горной местности был задействован вертолет МИ-8 МЧС России. Молодого человека доставили на борту воздушного судна на базу МЧС в город Сочи и передали сотрудникам Скорой помощи, - сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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Теги: новости Сочи эвакуация туриста МЧС России
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