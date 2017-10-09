В Сочи на один день отключат газ
АО «Сочигоргаз» завтра временно прекратит подачу газа в нескольких районах курорта в связи с плановыми работами на газопроводе в переулке Теневом.
Работы будут производиться с 08:00 до 17:00 10 октября 2017 года. На время проведения работ от газоснабжения будут отключены котельная ООО «Хоста» и следующие абоненты:
- пер. Теневой
- пер. Тамбовский 8, 8-а.
- ул. Виноградная №278
- ул. Просторная (с. Васильевка), ул. Братьев Еремян, переулки Объездной, Знаменский, Славы.
- с/т «Заря», «Клен», «40 лет Победы».
Подача газа в дома и на участки возобновится сразу после окончания плановых работ, сообщают в АО «Сочигоргаз».
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