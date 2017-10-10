Граждан Киргизии и Узбекистана принудительно отправят на родину из Сочи Все иностранцы были выдворены из нашей страны по решению суда

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За минувшие сутки пограничники задержали сразу шестерых иностранных граждан, находившихся вблизи российско-абхазской границы без специальных пропусков. Нарушители из Узбекистана и Киргизии прибыли в приграничные села Нижняя Шиловка и Веселое в поисках работы, однако заблаговременно оформить пропуска для беспрепятственно нахождения на территории и ведения здесь трудовой деятельности, не посчитали нужным.

- В отношении каждого суд принял решение об административном выдворении из страны, - поясняют в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. - Таким образом, неоправданный риск – незаконное нахождение на территории с законно действующими ограничениями, – обернулся для иностранцев высылкой из страны, которая долгое время обеспечивала им стабильный заработок.

Напомним, что в пограничную зону, входят населенные пункты Нижнешиловского сельского округа Адлерского района, расположенные в междуречье Мзымты и Псоу слева от автомобильной дороги М-27. Для пребывания на территории пограничной зоны наличие пропуска обязательно. За его отсутствие правонарушителям грозит административная ответственность по статье 18.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере до 1000 рублей, а для иностранцев, предусматривает административное выдворение на родину.

Подробную информацию о пределах пограничной зоны и порядке оформления документов можно получить по адресу: г. Сочи, ул. Театральная, 5, или по телефону: 8 (862) 266 88 57.