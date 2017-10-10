Сочи станет ярче. Городские объекты украсят светящимися конструкциями Проектные решения для согласования в мэрию должны поступить уже сегодня

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Фасады сочинских санаториев и магазинов в ближайшее время станут ярче. Здания и прилегающие территории данных объектов дополнительно украсят светящимися конструкциями из качественных материалов и с использованием оригинального дизайна.

Программа минимум - сделать ярче сам объект с помощью светового контура. Но украсить светодиодами также можно деревья и входные группы.

- То, что делать надо, и то, что ряд санаториев и отелей стоят темные, это факт. Каждый год подводятся итоги на лучшее оформление. И в этом году обязательно будут учитывать и световое оформление в том числе. Это в первую очередь реклама для вас. Кому какая помощь нужна по согласованию, со светом или с электросетями, «Сочисветом», мы готовы с каждым общаться, каждому помогать, - пообещал заместитель главы города Сочи Эдуард Волков.

По данным пресс-службы администрации Сочи, проектные решения для согласования в мэрию должны поступить уже сегодня. В ярком обличии курорт вначале встретит Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а в 2018 году Формулу-1 и чемпионат мира по футболу.