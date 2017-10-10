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Кто в Сочи сегодня останется без света Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

10 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Черешня ул.Подольская, ул.Куликовская, ул.Владимировская, ул.Пермская, переулок Яблочный, ул.Гранатовая, ул.Заря, ул.Терновая, ул.Выселковская, ул.Темрюкская, Адлерская птицефабрика, совхоз «Восход», ВНС

10 октября с 08.00 до 18.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): поселок Солохаул, С/Т «Энергия», ул.Волковских Партизан, С/Т «Ромашка», ул.Лучевая, ул.Кошмана

10 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): п.Каменка -2, дачи «Автомобилист», СНТ «Лайнер», СТ «Дорожник», с.Красная Воля – Турецкая база

10 октября с 08.00 до 20.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): поселок Нижняя Шаумяновка, ул.Туманяна, в поселке Дагомыс Батумское шоссе, мкр Мимоза

10 октябряс 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. 20-й ГСД (частично); ул.Коммунальная (частично);

10 октября с 08.00 до 18.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Таллиннская

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52