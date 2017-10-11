В Сочи прибудет первый в России инновационный поезд В составе передвижного комплекса 8 вагонов-экспозиций

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

В эти выходные на вокзал Сочи прибудет первый в России инновационный поезд. Посетить передвижной выставочно-лекционный комплекс во время стоянки все желающие смогут с 15 по 17 октября. А 18 октября экспозиция будет принимать гостей на станции Олимпийский парк. Время работы выставки с 10:00 до 19:00.

- В составе поезда 8 вагонов-экспозиций: «Развитие скоростного движения в России», «Инфраструктура железных дорог», «Подвижной состав», «Нанотехнологии. ГК «Роснано», «Энергосбережение и экологическая безопасность», «Конференции и лекции», «Молодёжная и кадровая политика», «Современные ядерные технологии. ГК «Росатом», - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

Выставочный комплекс отправился с Рижского вокзала столицы 3 августа. Путь по городам России займет 71 день. За это время он проследует от Москвы до Дальнего Востока.

Целью выставки, по словам организаторов, является демонстрация и популяризация отечественных инновационных достижений и технологий. Выставочный поезд будет осуществлять регулярное курсирование по всей сети железных дорог России, а его экспозиция - постоянно обновляться, демонстрируя новейшие решения, применяемые в процессе проводимой сегодня глубокой модернизации российских железных дорог.