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Пьяный сочинец, сбивший двух пешеходов, приговорен к семи годам лишения свободы В результате аварии оба пострадавших погибли

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Смертельное ДТП произошло летом прошлого года на Мамайском перевале. Тогда житель Сочи, севший пьяным за руль автомобиля Hyundai Solaris в ночное время совершил наезд на двоих пешеходов, которые находились на обочине дороги позади Volkswagen Polo. В результате аварии оба пострадавших погибли.

- С учетом мнения гособвинителя, тяжести совершенного преступления, судом виновнику ДТП назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.