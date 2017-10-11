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Плановые отключения электроэнергии в Сочи 11 октября Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

11 октября с 08.00 до 20.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Дагомыс ул.Семашко, Холодный Родник

11 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Суздальская; в селе Черешня ул.Гомельская, ул.Владимировская (частично), ул.Нагуляна (частично), ФГБУ «МИР ИТ»

11 октября с 08.30 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): частные жилые дома по ул.Пятигорской (частично), ул.Земнухова (частично), ул.Лизы Чайкиной (частично)

11 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Станиславского, ул.Луговая, ул.Цветочная, ул.Тюльпанов, ул.Мзымтинская, ул.Набережная, ГАИ, пансионат «Утро»

11 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Лоо ул. Декабристов

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52