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«Соколы России» покажут высший пилотаж в небе над Сочи Зрители смогут оценить маневренные возможности отечественных истребителей и мастерство летчиков

Автор фото: http://aviakhv.ru

Пилотажная группа «Соколы России» 17 октября в Сочи покажет маневренный воздушный бой на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

- Летчики Воздушно-космических сил покажут маневренный воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа, позволяет зрителям увидеть происходящее в воздухе, оценить маневренные возможности отечественных истребителей и мастерство летчиков, - рассказали журналистам в Минобороны РФ.

Выступление экипажей пройдет над береговой линией в районе Олимпийского парка» на высоте до 200 м. При этом скорость самолетов будет достигать 800 км/ч.

«Соколы России» продемонстрируют не только воздушный, но и групповой пилотаж в полетном порядке «ромб» из четырех истребителей, а также выполнят ряд фигур, включая «петлю Нестерова», «бочку», «ракушку», «вираж», «роспуск» и другие, на минимальных интервалах и дистанциях.

Ведущий группы полковник Александр Гостев выполнит одиночный пилотаж. Зрители увидят традиционные фигуры — «колокол», проход на малой скорости, «ухо», «нож», «кадушка», а также фигуры, которые впервые включены в программу. Их освоение и использование расширяют боевые возможности многоцелевого истребителя, позволяют пилоту эффективно применять оружие при завоевании господства в воздухе, сообщает ТАСС.