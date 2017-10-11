Такое решение было принято на основании решения Арбитражного суда

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Очередная авария на водопроводе лишила воды жителей крупного района Сочи Для горожан организован подвоз чистой питьевой воды

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Из-за прорыва водопровода в районе ул. Волжская, 23 сегодня подача воды прекратилась большинству жителей Мамайки.

Без холодного водоснабжения остались абоненты на улицах Волжская, Загородная, Анапская.

Ориентировочное время окончания работ: 20.00 11 октября, сообщают в пресс-службе МУП г. Сочи «Водоканал».

Организован подвоз чистой питьевой воды:

ул. Анапская, 3/11: с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

ул. Волжская, 38: с 10.30 до 15.00