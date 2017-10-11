Такое решение было принято на основании решения Арбитражного суда

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Следователи завели уголовное дело в отношении начальника сочинского отдела МЧС Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры

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В Лазаревском районе Сочи начальник ОНД и ПР Лазаревского района г. Сочи ГЦ МЧС России по Краснодарскому краю организовал незаконную проверку предпринимателя и составил «липовый» протокол, на основании которого деятельность предприятия была приостановлена.

- В прокуратуру района обратился начальник ОНД и ПР Лазаревского района г. Сочи ГЦ МЧС России по Краснодарскому краю о проведении внеплановой выездной проверки соблюдения законодательства о противопожарной безопасности в деятельности одного из хозяйствующих субъектов. Прокуратурой в согласовании указанной проверки отказано в связи с отсутствием оснований для ее проведения, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Однако отказ надзорного ведомства не остановил сотрудника МЧС. Он провел проверку в отношении юридического лица, составив протокол об административном правонарушении. Причем сведения, которые были внесены в документ, не соответствовали действительности.

В результате предприятие привлекли к административной ответственности по ч.5 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), оштрафовав на 200 тыс. рублей, и временно приостановили его деятельность.

По инициативе прокуратуры за незаконную проверку предпринимателя в отношении руководителя подразделения МЧС Сочи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Материалы проверки направлены в следственный орган.