Болельщики уже заказали более 2 млн билетов на ЧМ-2018 В лидерах – Россия, Германия и Бразилия

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На сайте FIFA завершается первый период продажи билетов на матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. И уже сейчас становится понятным, что места на стадионах страны не будут пустовать. По информации Международной федерации футбола в ходе первого этапа продаж билетов заявки на приобретение подали около 2 миллионов болельщиков, 70% из которых граждане России.

Доля иностранных любителей футбола составила лишь 30%. Среди них – болельщики из Германии, Бразилии, Мексики, США, Аргентины, Китая, Колумбии, Израиля и Египта.

- Ожидается, что, по мере того как новые команды будут оформлять путевки на Чемпионат мира, количество зарубежных болельщиков, подающих заявки на билеты, также будет расти, - заверили в пресс-службе FIFA .

После 12 октября билеты распределят между авторами первых заявок. Если билетов будет меньше, чем желающих их получить, их поделят путем случайной жеребьевки. В FIFA напоминают, что у всех заявок будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи.

Не важно, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все болельщики получат уведомление о ее статусе до 16 ноября 2017 года. Билеты, приобретенные в ходе первого этапа продаж, будут доставлены владельцам бесплатно. Доставка билетов начнется не раньше апреля-мая 2018 года.

С 16 по 28 ноября билеты на матчи будут продаваться также на сайте FIFA в порядке живой очереди. После официальной жеребьевки ЧМ-2018 билеты станут реализовывать таким же образом: с 5 декабря 2017 по 31 января 2018 путем жеребьевки, а с 13 марта и до начала мундиаля – в порядке живой очереди.