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Кто в Сочи сегодня останется без света Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

12 октября с 08.00 до 20.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Дагомыс ул.Семашко, Холодный Родник

12 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Верхнехостинскиий чайсовхоз; ул.Светогорская (частично), ул.Суздальская

12 октября, 13 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с.Красная Воля, п.Илларионовка

12 октября с 8.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Пятигорская (частично), ул.Лысая Гора №№ 27/9, 27/19, 27/11, 27/16, 27/22

12 октября с 08.00 до 18.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Таллинская

12 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Параллельная №№16-40

12 октября, 13 октября с 08.00 до 20.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Нижняя Шаумяновка ул.Туманяна, в поселке Дагомыс Батумское шоссе, мкр Мимоза

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52