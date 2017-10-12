Десятерых иностранцев выдворили из Сочи Такая же участь ждёт гостей предстоящего фестиваля молодёжи в Сочи, если они проигнорируют некоторые правила нахождения

Автор фото: Drive2

Ещё десять иностранцев покинули Сочи. Гражданам Армении, Узбекистана и Таджикистана пришлось вернуться на Родину.

Причина, как и раньше в том, что у всех выдворенных граждан отсутствовал пропуск, позволяющий находиться им в пограничной зоне. А четверо узбеков, как выяснилось позже, уже год проживают в России нелегально. Какое ещё время они планировали провести на курорте без документов, не ясно. Но теперь им придётся выплатить административный штраф и уехать из Олимпийской столицы домой.

В преддверии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю напоминают, что для посещения различных объектов, таких как Сказочный каньон, Мамонтово ущелье, водопады Девичьи слезы, Безымянный и озеро Кардывач, находящихся на территории междуречья Псоу и Мзымты, слева от участка автомобильной трассы Джубга – Сочи, в населённых пунктах Нижнешиловского сельского округа Адлерского района – Верхневеселое, Нижняя Шиловка, Черешня, Ермоловка, Аибга, необходимо иметь при себе специальные пропуска в пограничную зону. И лучше всего, оформить их заранее.