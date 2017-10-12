Авария в Сочи закончилась избиением Разборки по-сочински. Разбитое лицо как следствие неправильной парковки или неаккуратного вождения?

Автор фото: БезФормата.Ru

Сегодня утром, в центральном районе Сочи, произошёл неприятный инцидент, который, казалось бы, должен был разрешиться мирно, но что-то пошло не так. А вот, что именно, кто прав, а кто виноват, пока можно только предполагать.

Очевидцы происшествия рассказали, что водитель автобуса №16 задел зеркало заднего вида автомобиля Hyundai, пытаясь объехать его. К слову, "пострадавшая" машина была припаркована в дорожном "кармане" для общественного транспорта на остановке "Молодёжная". Но водитель автобуса не оставил её без внимания: вышел и проверил повреждения. После чего продолжил маршрут.

Уже на остановке у мясокомбината мужчина на Hyundai догнал обидчика. И выместил на нём всю свою злобу. В результате чего у водителя автобуса оказалось разбитым лицо. Пассажиры общественного транспорта всё же вмешались в драку, после чего хозяин иномарки сел в машину и скрылся, сообщают "Вести Сочи".