В обращение поступили новые российские банкноты

При изготовлении денежных знаков использован усовершенствованный защитный комплекс
В обращение поступили новые российские банкноты
Автор фото: ЦБ РФ

Банк России ввел в обращение новые банкноты. Купюры номиналом 200 и 2000 рублей сегодня представили глава Центробанка Эльвира Набиуллина и гендиректор «Госзнака» Аркадий Трачук. Презентация купюр проходила в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь.

Первыми новые банкноты получат регионы, которые на них изображены, - Дальний Восток и Крым, а также Москва. Большинство же россиян смогут оплачивать покупки  купюрами в  200 и 2000 рублей только в декабре, когда начнется массовый ввод этих денежных знаков.  

Глава ЦБ РФ заверила, что при изготовлении денежных знаков использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна.

На новых купюрах изображены Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе, а также космодром Восточный и мост на остров Русский. Символы выбраны по итогам всероссийского голосования. 

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Теги: новости Сочи новые банкноты 200 и 2000 рублей Банк России
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