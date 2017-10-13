Плановые отключения электроэнергии в Сочи 13 октября
В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение
13 октября с 08.00 до 20.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Нижняя Шаумяновка ул.Туманяна, в поселке Дагомыс Батумское шоссе, мкр Мимоза
13 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Голенева 26/5 «СтройСоюз»
13 октября с 09.00 до 16.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Солохаул, С/Т «Энергия», ул.Волковских Партизан, С/Т «Ромашка», ул.Лучевая, ул. Кошмана
Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52
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