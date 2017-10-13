В Сочи изменится схема движения транспорта (ПОДРОБНЫЕ СХЕМЫ) Ограничат движение для любого вида транспорта









Со вчерашнего дня в Сочи начали действовать временные изменения движения транспорта. Они коснулись только Имеретинской низменности в Адлерском районе в связи с предстоящим фестивалем молодёжи.

С 15 октября, в течение недели, будет ограничено движение транспорта (в том числе и общественного) на ул. Триумфальная, ул.Казачья, ул. Журналистов. Также будет введена аккредитация транспортных средств, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи. С сегодняшнего дня и до 22 октября включительно на территорию Олимпийского парка не сможет попасть грузовой транспорт. Въехать и выехать на нём можно будет на перекрёстке ул. Триумфальной и Перспективной с 4 до 8 утра.

Для того, чтобы водителям в эти дни было легче ориентироваться, на табло, установленных на протяжении трассы, будет отображаться подробная информация о движении.