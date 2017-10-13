В Сочи пройдут всероссийские тренировочные сборы по детскому парусному спорту Курорт «Имеретинский» предоставит для сборов свой порт

Автор фото: курорт Имеретинский

С 28 октября по 6 ноября порт «Имеретинский» станет площадкой для проведения всероссийских тренировочных сборов по детскому парусному спорту «Встреча в «Имеретинском». В сборах примут участие 30 юных спортсменов в возрасте от 6 до 14 лет, которые приедут в Сочи со всей России, а также из Армении. Среди них – воспитанники парусной школы Sail in Sochi, расположенной на курорте «Имеретинский», а также специализированных ДЮСШ Москвы и других городов. В числе участников – 10 новичков, которые во время сборов сделают свои первые шаги в парусном спорте под руководством опытных тренеров.

В течение нескольких дней ребят ждут теоретические и практические занятия по управлению парусной яхтой, которые пройдут в акватории порта «Имеретинский». После этого с 3 по 5 ноября юные яхтсмены примут участие в итоговой регате, в ходе которой смогут продемонстрировать полученные во время сборов навыки.

Виктория Васильева, ведущий тренер всероссийских тренировочных сборов «Встреча в «Имеретинском»: - Осенний тренировочный сбор в «Имеретинском», где климатические условия позволяют выходить на воду круглый год, - это уникальная возможность для юных яхтсменов продлить сезон парусной практики на воде и с пользой провести школьные осенние каникулы.

О курортном районе «Имеретинский»

«Имеретинский» (http://imeretinka.ru) - первый в России всесезонный курорт для отдыха и проживания. Построен структурами одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент». Инвестиции в проект составили более 24 млрд рублей. Расположен в Имеретинской долине, в экологически чистом месте, в 10 минутах езды от Международного аэропорта Сочи. Территория курорта «Имеретинский» составляет 153 га. Номерной фонд – 196 номеров и 2700 апартаментов. Во время Олимпиады в Сочи часть района использовалась в качестве основной Олимпийской деревни. За соответствие самым высоким требованиям в области экологичности и энергоэффективности район был признан победителем международного конкурса Green Awards. В 2016 году район стал победителем ежегодной национальной премии «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Региональный объект №1», международного конкурса FIABCI-Россия в номинациях «Лучший проект рекреационного сектора» и «Лучший проект жилой недвижимости».

О группе «Базовый Элемент»

«Базовый Элемент» (www.basel.ru) – одна из крупнейших динамично развивающихся промышленных групп в России. Группу формируют компании, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаска. Структуры группы участвуют в управлении активами или непосредственно являются владельцами значительных долей в уставных капиталах компаний, работающих во многих секторах экономики: энергетическом, машиностроительном, финансовом, строительном, аэропортовом, сельскохозяйственном и других. Свыше 200 000 человек работают более чем на 100 предприятиях «Базового Элемента» в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке. Многие из компаний играют ключевую роль в экономике и своих сегментах рынка, в том числе En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базэл Аэро», «Главстрой Девелопмент» и другие.

О детском парусном клубе «Sail in Sochi»

«Sail in Sochi» (http://sailinsochi.ru) - детский парусный клуб для детей от 6 до 14 лет. Расположен в современном и красивом яхтенном порту «Имеретинский» на самом южном морском побережье России. Социально-ориентированный проект направлен на популяризацию занятий парусом и парусным спортом в нашей стране. В клубе занимаются дети семей, приезжающих в курортный район «Имеретинский», а также юные яхтсмены, проживающие в различных районах г.Сочи.

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