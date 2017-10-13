Такое решение было принято на основании решения Арбитражного суда

Новый собственник потребовал выселить маму и дочку из принадлежащей им ранее квартиры

ГИБДД и дорожные службы: «Падения автомобиля с моста Сочи не было» Специалисты назвали иную причину ДТП в районе Хосты





Сотрудники Госавтоинспекции и ФКУ Упрдор «Черноморье» опровергли информацию о падении белой иномарки с моста в районе Хосты.

По словам профессионалов, выводы, которые сделали пользователи социальных сетей, не соответствуют действительности.

На самом деле, авария произошла 12 октября в 21:20 на выезде из туннеля. 32-летняя автоледи превысив скорость, не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение. От удара белый Peguaet перевернуло на крышу. Женщина, находившаяся за рулем авто, получила лишь мелкие царапины.

Момент, когда сотрудники МЧС и проезжающие мимо водители переворачивали транспортное средство и был запечатлен фото и видео камерами.