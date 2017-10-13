ГИБДД и дорожные службы: «Падения автомобиля с моста Сочи не было»
Сотрудники Госавтоинспекции и ФКУ Упрдор «Черноморье» опровергли информацию о падении белой иномарки с моста в районе Хосты.
По словам профессионалов, выводы, которые сделали пользователи социальных сетей, не соответствуют действительности.
На самом деле, авария произошла 12 октября в 21:20 на выезде из туннеля. 32-летняя автоледи превысив скорость, не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение. От удара белый Peguaet перевернуло на крышу. Женщина, находившаяся за рулем авто, получила лишь мелкие царапины.
Момент, когда сотрудники МЧС и проезжающие мимо водители переворачивали транспортное средство и был запечатлен фото и видео камерами.
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