За пропавшего в Сочи питомца объявили награду в 100 тысяч рублей Хозяева предполагают, что лучшего друга семьи могли увезти из Олимпийской столицы и перепродать





«Пожалуйста помогите! Пропала маленькая наша крошечка, самый лучший друг семьи! Мы без нее не можем!», - с такой просьбой обратилась в социальных сетях Татьяна К.

Как оказалось, женщина разыскивает йоркширского терьера по кличке Мася. Девочке всего 1 год. Подстрижена в азиатском стиле, на кончиках ушей блестки. Пропала «малышка» в поселке Лоо во время отдыха. Хозяева предполагают, что Масю могли увезти из Сочи и перепродать, однако они не теряют надежды вернуть собачку за вознаграждение в 100 тысяч рублей. Деньги уже приготовлены.