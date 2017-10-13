Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 14 и 15 октября
Кибертурнир World of Tanks иНеделямоды Sochi Fashion Week
До момента, когда Сочи торжественно распахнет свои двери перед 20 000 участников со всего мира, остаются считанные часы. Международный фестиваль молодежи и студентов стартует 14 октября. Церемония открытия пройдет в ледовом дворце «Большой» 15 октября, а затем жителей и гостей курорта ждет очень насыщенная программа мероприятий.
С 14 по 22 октября в Олимпийском Парке будут проходить кинопоказы, в рамках международного конкурса для молодых кинорежиссеров, участие в котором примут около 30 авторов короткометражных фильмов. Победителей назовут в последний день фестиваля.
В этот же дни кибертурнир World of Tanks соберет в главном медиацентре в Олимпийском парке всех любителей этой интернет игры. Как обещают организаторы фестиваля, принять участие смогут все желающие, объединившись в команды по 3 человека. Гостям будет предложено в дополненной реальности посмотреть бой стальных гигантов - советского танка Т-44–100 (Р) и немецкого «Тигра».
Еще одним масштабным мероприятием в эти выходные станет Неделя моды Sochi Fashion Week. С 14 по 19 октября в морском порту гостей ждут многочисленные показы, как начинающих, так и опытных, известных российских дизайнеров, мастер-классы и тренинги.
Гонка с препятствиями и Кубок по Downhill
14 и 15 октября впервые на курорте «Роза Хутор» пройдет собственная гонка с препятствиями - Rosa OCR. Суть этого вида спорта в беге по грязи и пересеченной местности. Роль препятствий играют стены, тяжелые предметы, водные преграды, колючая проволока, огонь и т. д. Некоторые преграды похожи на те, что используются при тренировках военных, другие же являются уникальными и используются для тестирования выносливости, силы, скорости и координации движения.
На курорте «Роза Хутор» в субботу и воскресение также пройдут соревнования по маунтинбайку в дисциплине «скоростной спуск» - «Кубок Красной Поляны по Downhill». Спортсменов ждет маршрут с крутыми спусками и специально подготовленными трамплинами, где каждый сможет проверить свою техническую и силовую подготовку. Протяженность маршрута для всех категорий составит 3000 метров.
«Душа России» и «Признание в любви-2»
Разнообразна в эти выходные и культурная программа курорта. 14 октября в рок-баре «Треугольник» состоится концерт рок-группы «Мураками». Начиная с 2010 года, с песен «0 км», «бред» коллектив получил широкую известность, возглавляя известные «тематические» хит-парады и чарты. Первый серьезный успех пришел к музыкантам после участие в 2010 году на фестивале в Юрмале.
В Зимнем театре в субботу состоится танцевальное шоу под дождем «Признание в любви-2». Гастроли Санкт-Петербургского Театра танца «Искушение» уже много лет регулярно проходят в Сочи с абсолютными аншлагами и восторженными отзывами публики. Шоу под дождем «Признание в любви-2» - это сборник самых хитовых музыкальных композиций и разностилевых танцевальных номеров из всего многообразного репертуара театра, включающих как классические партии, так и современные направления с акробатическими трюками.
А уже в воскресение, 15 октября, на сцену Зимнего выйдут музыканты Сочи и Екатеринбурга с уникальной, яркой и красочной программой «Душа России». Перед гастролями в Париже фолк-группа «Солнцеворот» совместно с сочинскими артистами исполнят народные песни в современных и неожиданных аранжировках, сочетая самые разные музыкальные направления: авангард, джаз, поп и рок.
«Лицом к лицу», и «Ангелы мира»
Сразу три выставки могут посетить горожане и отдыхающие здесь туристы. В Сочинском Художественном музее с 6 октября по 5 ноября проходит выставка Миланы Гварамия «Лицом к лицу». 22-летняя художница рисует с раннего детства. Однако серьезные работы масляными красками она начала писать относительно поздно - в 2013 году. В экспозиции «Лицом к лицу» представлены избранные портретные и пейзажные живописные работы.
Не покидая стен Сочинского художественного музея можно также ознакомиться с полотнами, представленными на выставках «Российские просторы (живопись XX века)» и «Ангелы мира». Последняя экспозиция, в которую вошли более 100 работ художников со всего мира, представлена еще на одной площадке города - в Арт галерее ФОРТ.
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