Новая афера в сфере ОСАГО. Каждый десятый полис может оказаться подделкой
Каждый десятый электронный полис «ОСАГО» может оказаться поддельным. Российские страховщики все чаще стали сталкиваться со случаями предоставления недостоверных данных при оформлении полисов. Речь идет о набирающей обороты новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники «подтасовывают» данные автомобилей, добиваясь снижения стоимости полиса. Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег.
В настоящее время эксперты оценивают долю поддельных полисов примерно в 5-10% (250-500 тысяч штук) от всей структуры рынка.
- Мошенники, предлагающие автовладельцам посреднические услуги при оформлении полиса е-ОСАГО, начали массово приобретать электронные полисы ОСАГО, оформляя их на наиболее дешевые по стоимости полиса модели автомобилей с низкой мощностью и в регионе, где самые низкие коэффициенты, - пояснил «Сочи Экспресс» директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. - Из верных сведений злоумышленники указывают только регистрационный номер и VIN автомобиля конечного покупателя. В результате за полис мошенники платят страховщику, условно говоря, 1 тыс. руб. После этого мошенники с помощью фоторедактора изменяют данные водителя в соответствии с его регионом и моделью автомобиля и продают его своей жертве, условно, за 15 тыс. руб. Полученная разница становится «добычей» мошенников.
Проблемы у владельца автомобиля возникают в случае обращения в страховую компанию после ДТП. После проверки данных по базе РСА выясняется, что, несмотря на совпадение госномеров и VIN, другие данные расходятся. И поэтому страховщики вынуждены отказать в выплате автовладельцу.
- Главное правило, которое поможет избежать обмана – оформлять полис самостоятельно на официальных сайтах страховщиков, либо обращаться за помощью к проверенным агентам, - советует Виталий Княгиничев. – Можно также напрямую прийти в страховую компанию, сотрудники которой подскажут алгоритм действий и проконсультируют клиента по всем вопросам.
Напомним, в сентябре вступили в силу поправки к закону об ОСАГО с прямым возмещением убытков при массовых ДТП. Теперь попавший в аварию может обратиться за выплатой по ОСАГО напрямую к своему страховщику, хотя ответственность по выплате лежит на страховщике виновника.
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