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На церемонии открытия ВФМС в Сочи юноша сделал предложение своей возлюбленной Ранее житель Владикавказа дважды пытался пригласить девушку под венец

Автор фото: http://ren.tv

Участник Всемирного Фестиваля Молодежи и студентов прервал церемонию открытия ради того, чтобы сделать предложения своей девушке.

- Я Гоша из Владикавказа, дело в том, что где-то в зале сидит девушка, которой я делал предложение два раза. Кристина смотри, видишь, на что я способен, - обратился к возлюбленной молодой человек, вышедший на сцену.

Пока девушка спускалась на сцену, житель Владикавказа исполнил a cаpella песню «Мое сердце» группы «Сплин». Затем встал на колено и сделал ей предложение руки и сердца. Кристина ответила «Да». Известно лишь то, что молодые люди из разных городов.

Торжественная церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которую подготовил продюсер Игорь Крутой, проходит в данный момент в Сочи. В зале присутствует около 10 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Пообщаться с молодежью со всей планеты приедут многие российские министры и политики, известные общественники, деятели культуры.