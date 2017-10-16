Сочинским водителям запретят фото- и видеосъемку инспекторов ГИБДД

Разрешение на видеосъемку исключили из нового регламента по надзору за соблюдением правил дорожного движения
Сочинским водителям запретят фото- и видеосъемку инспекторов ГИБДД
Автор фото: amsrus.ru

Участники дорожного движения больше не смогут записывать на видео процесс общения с сотрудниками Госавтоинспекции. Разрешение на видеосъемку исключили из нового регламента по надзору за соблюдением правил дорожного движения. Документ вступит в силу 20 октября 2017 года, сообщает Российская газета.  

В новом приказе возможность записи оставили только за сотрудниками ГИБДД. Кроме этого, сотрудникам полиции даются более широкие полномочия заменять понятых и свидетелей при административных процедурах видеосъемкой с помощью специальных технических средств или иных средств с функцией видеозаписи.

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Теги: новости Сочи запрет на фото- и видеосъемку инспектор ГИБДД
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