Сильный ливень подтопил улицу Сочи и нарушил движение общественного транспорта
Сильный ливень, обрушившийся на Сочи в ночь с 15 на 16 октября, затопил улицу Авиационная, что привело к сбою в движении автомобильного транспорта.
В настоящее время силами городских служб на улице с помощью специализированных машин производится откачка воды. Общественный транспорт временно перенаправлен через развязку «Адлерское кольцо».
- Движение по улице Авиационной будет восстановлено в течение ближайших полутора-двух часов, - обещают в пресс-службе администрации Сочи. - Оперативную информацию для водителей выводят на электронные табло, установленные вдоль трассы.
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- Ответить16.10.2017, 16:05Недавно там закрывали дорогу.сток делали.в итоге деньги отмыли и ничего не делали.исполнителей надо сажать за воровство бюджетных средств.или ещё больше отмоют с тем же результатом??????