Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

Сильный ливень подтопил улицу Сочи и нарушил движение общественного транспорта Оперативную информацию для водителей выводят на электронные табло, установленные вдоль трассы









Сильный ливень, обрушившийся на Сочи в ночь с 15 на 16 октября, затопил улицу Авиационная, что привело к сбою в движении автомобильного транспорта.

В настоящее время силами городских служб на улице с помощью специализированных машин производится откачка воды. Общественный транспорт временно перенаправлен через развязку «Адлерское кольцо».

- Движение по улице Авиационной будет восстановлено в течение ближайших полутора-двух часов, - обещают в пресс-службе администрации Сочи. - Оперативную информацию для водителей выводят на электронные табло, установленные вдоль трассы.