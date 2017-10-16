Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

Россияне сказали, какая зарплата необходима им для полного счастья Количество людей, полагающих, что в России большая разница между богатыми и бедными, уменьшилось на 4%

Автор фото: https://учисьучись.рф

«Не в деньгах счастье», - гласит известная поговорка, «а в их количестве», - добавляет народ. Социологи определили, почем нынче счастье в России.

Россияне считают богатыми обладателей заработной платы в 100 тысяч рублей в месяц, а вот среднестатистическому гражданину для счастья хватит и половины этой суммы. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Фондом общественного мнения.

По мнению респондентов, прослойка богатых составляет не более 10% от общего населения страны, а бедных - 61-70%. При этом половина респондентов считают, что богатство способствует развитию худших человеческих качеств.

Согласно результатам соцопроса количество людей, полагающих, что в России большая разница между богатыми и бедными, уменьшилось на 4%. Причем 63% высказали мнение, что этот разрыв тормозит развитие страны.

Между тем, по итогам второго квартала 2017 года средняя величина прожиточного минимума в России была определена правительством в 10 329 рублей, а прожиточного минимума для трудоспособного населения - в 11 163 рублей.