Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

В Сочи продолжают выселять людей из жилых гаражей В этот раз вопрос о выселении жильцов встал в Центральном и Хостинском районах

Автор фото: Форум onliner.by

Первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит заявил, что полиция курорта должна помочь выселить людей из гаражных кооперативов №24 и №27, потому как граждане проживают там незаконно. Спасти жильцов от выдворения могут только 8 миллионов рублей.

Оказывается, что от водоснабжения "гаражи" отключили ещё в феврале этого года. Но сброс сточных вод в ручей Верещагинский продолжается. Эту проблему можно решить. Однако скидываться деньгами жильцы не хотят, а значит подключение этих объектов к централизованной системе канализования невозможно.

В Хостинском районе сейчас находится 47 гаражных кооператива, но все они подключены. Мониторинг участков и сёл продолжается, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.