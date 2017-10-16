В Сочи продолжают выселять людей из жилых гаражей

В этот раз вопрос о выселении жильцов встал в Центральном и Хостинском районах
В Сочи продолжают выселять людей из жилых гаражей
Автор фото: Форум onliner.by

Первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит заявил, что полиция курорта должна помочь выселить людей из гаражных кооперативов №24 и №27, потому как граждане проживают там незаконно. Спасти жильцов от выдворения могут только 8 миллионов рублей. 

Оказывается, что от водоснабжения "гаражи" отключили ещё в феврале этого года. Но сброс сточных вод в ручей Верещагинский продолжается. Эту проблему можно решить. Однако скидываться деньгами жильцы не хотят, а значит подключение этих объектов к централизованной системе канализования невозможно. 

В Хостинском районе сейчас находится 47 гаражных кооператива, но все они подключены. Мониторинг участков и сёл продолжается, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи. 

 

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