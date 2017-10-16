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Какие ещё катаклизмы ожидаются в Сочи в ближайшие сутки? Затопление улиц, снегопад в горах - это ещё не все сюрпризы на сегодня

Автор фото: http://abakan-news.ru

Солнце в Сочи сегодня почти не согревает. Дело в ветре, который поднялся на курорте с самого утра. В ближайшие сутки ожидается ещё большее его усиление, переменная облачность и местами дождь.

В Олимпийском парке даже временно сняли флаги и демонтировали рекламные конструкции, во избежание ЧП. Так как порывы ветра могут усилиться до 18м/с, а в парке сейчас большое количество гостей в связи с проведением XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.

Спасатели просят жителей и гостей курорта быть внимательными, не приближаться к плохо закреплённым конструкциям и деревьям. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010.