Отели курорта подготовили для жителей и гостей курорта специальные предложения

Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

Оперативную информацию для водителей выводят на электронные табло, установленные вдоль трассы

Плановые отключения электроэнергии на 17 октября Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

Автор фото: http://02z.kiw.website

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

17 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Мандариновая (частично), ул.Депутатская (частично), ул.Амбровая, ул. Земляничная (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52