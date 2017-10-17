Кинотеатры в Сочи стали бесплатными

Сочинцам бесплатно покажут кино
Кинотеатры в Сочи стали бесплатными
Автор фото: http://igora.ru/icepalace/kinoteatr/

До 20 октября сочинские кинотеатры «Родина», «Сочи, «Юбилейный» можно будет посетить бесплатно всем желающим. И посмотреть фильмы  стран-участниц Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.

Кинотеатр "Родина"

17 октября 12:00 -  "Волк и овца";
18 октября 12:00 -  "Лимб";
19 октября 12:00 -  "Саамская кровь".

Кинотеатр "Юбилейный"

17 октября 12:00 -  "Острова и киты";
18 октября 12:00 -  "Машины;
19 октября 12:00 -  "Хьюстон, у нас проблема!";
20 октября 20:00 -  "Дети горы".

Кинотеатр "Сочи"

20 октября 20:00 -  "Дети горы"

Представленные фильмы сняли молодые режиссёры. Несмотря на то, что их возраст не превышает 35 лет, все они уже отмечены  международными конкурсами. А их работы отбирались не только российскими, но и иностранными кинокритиками. 

Мы в Telegram: подписывайтесь на канал и получайте новости Сочи первыми!
Теги: кинотеатры в Сочи кинотеатр Родина в Сочи кинотеатр Юбилейный в Сочи кинотеатр Сочи бесплатное кино в Сочи
Комментарии
  • 0