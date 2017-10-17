Кинотеатры в Сочи стали бесплатными
До 20 октября сочинские кинотеатры «Родина», «Сочи, «Юбилейный» можно будет посетить бесплатно всем желающим. И посмотреть фильмы стран-участниц Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.
Кинотеатр "Родина"
17 октября 12:00 - "Волк и овца";
18 октября 12:00 - "Лимб";
19 октября 12:00 - "Саамская кровь".
Кинотеатр "Юбилейный"
17 октября 12:00 - "Острова и киты";
18 октября 12:00 - "Машины;
19 октября 12:00 - "Хьюстон, у нас проблема!";
20 октября 20:00 - "Дети горы".
Кинотеатр "Сочи"
20 октября 20:00 - "Дети горы"
Представленные фильмы сняли молодые режиссёры. Несмотря на то, что их возраст не превышает 35 лет, все они уже отмечены международными конкурсами. А их работы отбирались не только российскими, но и иностранными кинокритиками.
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