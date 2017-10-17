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Более 10 лет колонии строгого режим присудили гражданину Абхазии Обвинительный приговор уже вступил в законную силу

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34-летний гражданин Абхазии Гоча Харчилава проведёт ближайшие 10 лет в тюрьме. Мужчину лишили свободы за попытку провоза через российско-абхазскую границу сильнодействующих наркотиков.

Гочу Харчилава задержали в МАПП «Адлер» ещё весной. Тогда он вызвал подозрение у пограничников. И их подозрения оправдались. Во время личного досмотра у него изъяли три полимерных пакетика с порошкообразным веществом. С помощью химической экспертизы удалось установить, что в них находилось 1,14 грамм N-метилэфедрона и 0,66 грамма мефедрона, сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал Гочу Харчилава виновным. И теперь он будет отбывать своё наказание в колонии строгого режима в течение 10 лет и 1 месяца.