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Выступление «Соколов России» в Сочи перенесли В планы пилотажной группы вмешалась погода

Автор фото: http://safaniuk.livejournal.com

Маневренный воздушный бой пилотажной группы «Соколы России», который должен был состояться сегодня в небе над Сочи, перенесли в связи с погодными условиями.

Планировалось, что выступление экипажей пройдет над береговой линией в районе Олимпийского парка» на высоте до 200 м. При этом скорость самолетов будет достигать 800 км/ч. Помимо этого, «Соколы России» продемонстрируют не только воздушный, но и групповой пилотаж в полетном порядке «ромб» из четырех истребителей, а также выполнят ряд фигур, включая «петлю Нестерова», «бочку», «ракушку», «вираж», «роспуск» и другие, на минимальных интервалах и дистанциях.

Как сообщили в оргкомитете Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в рамках которого планировалось выступление пилотажной группы, о дате и времени летного представления будет сообщено дополнительно.