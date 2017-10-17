Слетать из Сочи в Санкт-Петербург всего за 1280 рублей
Разводные мосты, фонтаны, львы, охраняющие покой Северной столицы, старинные улочки и холодный ветерок с Невы. У вас впереди - отпуск, уик-энд или просто долгожданные выходные? Есть предложение провести их в Питере. Прогуляться по набережной реки Мойки с любимым человеком, посмотреть на этот потрясающе красивый город с высоты птичьего полета в компании друзей и познакомиться с шедеврами Эрмитажа можно с минимальными потерями для бюджета.
Российские авиакомпании не перестают радовать своих клиентов, предлагая «бюджетные» тарифы на чартерные рейсы по маршруту «Сочи-Санкт-Петербург». Невозвратный билет в одну сторону обойдется пассажирам всего в 1280 рублей. С собой можно взять багаж до 20кг (не более 203см в сумме трех измерений) и ручную кладь до 5кг (55x40x20см). На борту воздушного судна вас обязательно покормят.
Вылет:
28 октября - 18:25
30 октября - 19:45
Забронировать билеты можно по WhatsApp/Viber: 8 988 149 75 15
С полной информацией об акции вы можете ознакомиться здесь.
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