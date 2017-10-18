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Из-за «Сочинского марафона» в центре Сочи перекроют движение транспорта При этом будет организован временный проезд по выделенным полосам

Автор фото: http://kuban24.tv

Традиционные открытые краевые соревнования по легкой атлетике «Сочинский марафон» пройдут в Олимпийской столице 5 ноября. В этот день на старт выйдут около 4 200 человек из различных регионов страны.

В связи с этим с 07:00 до 16:00 будет перекрыто движение транспорта по улицам: Несебрская, Орджоникидзе, Черноморская, Курортный проспект от пересечения с ул. Черноморская до ул. Егорова (парк «Ривьера»), ул. Горького от ЖД вокзала до гостиницы «Москва», ул. Воровского от пересечения с Курортным проспектом до пересечения с ул. Парковая, ул. Парковая от ул. Воровского до ул. Конституции, ул. Конституции от пересечения с ул. Парковая до заправки «Лукойл» (Северный мол).

Маршрут марафона также проходит по ул. Навагинская от Курортного проспекта до здания администрации Центрального района и обратно.

- При этом будет организован временный проезд по выделенным полосам по Курортному проспекту на участках от ул. Черноморской до ул. Яна Фабрициуса, от проспекта Пушкина до ул. Учительской, от ул. Первомайская до ул. Горького, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи. - На время проведения соревнований будут изменены схемы маршрутов общественного транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

Общий призовой фонд соревнований составит более 800 000 рублей. Кроме награждений в абсолютном зачете на дистанциях 42 км, 21 км, 10 км медалями и ценными призами будут отмечены победители в четырех возрастных категориях.