Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

В Сочи запретили продажу алкоголя в магазинах и кафе Под запрет попал целый район

Автор фото: Amazon

Из-за проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, на расстоянии ближе, чем 5 км от Олимпийского парка, запрещена розничная торговля алкоголем в магазинах и кафе. По словам очевидцев, иностранные делегации закупаются горячительными напитками в центральном районе.

Подобный опыт у сочинских организаторов уже был. Во время проведения Кубка конфедераций алкоголь также можно было приобрести с большим трудом, сообщают "Юга.ру". Сейчас под запрет попали напитки, содержащие этиловый спирт свыше 16,5%. Но, как известно, кто ищет - тот всегда найдёт. И фотографии иностранной молодёжи, гуляющие на просторах интернета, на которых отчётливо видно, как последние выбирают коньяки и водку, тому подтверждение.