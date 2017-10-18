Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

В Сочи закрывают автомойки За один день приостановлена деятельность сразу нескольких подобных пунктов обслуживания автомобилистов

Автор фото: http://momentfinance.ru

Власти Сочи за один день закрыли сразу несколько автомоек. Причиной таких кардинальных мер послужили серьезные нарушения действующего законодательства. В частности во время рейда, в поле зрения сотрудников муниципалитета, Спецавтохозяйства и горводоканала попал «Автокомплекс House» на Фабрициуса, предлагающий владельцам авто не только мойку транспортного средства, но и его химчистку и полировку. Качество предоставляемых здесь услуг клиентов вполне устраивает, однако ливневки после такой активной деятельности заполняются опасными отходами, которые в дальнейшем попадают в канализационный коллектор.

Специалисты поясняют, спрос с автомоек особый. Ведь здесь используются специальные химические средства. Все пункты должны обязательно быть оборудованы системой очистки воды, которую можно использовать повторно. Но таким образом организуют свой бизнес единицы. Договоры на вывоз отходов и на водоснабжение у предприятия формально имеются, но со сторонними, а не муниципальными организациями.

- Каждая автомойка является источником проблем в экологии для города. Другого подхода не будет. По поручению главы города проверили все 188 таких объектов бизнеса: это шиномонтажки, автомойки. Если кто-то будет работать вне рамок закона, вне рамок градостроительного кодекса, вне рамок Санпина, то его ждет такая же участь. Они работать не будут, - заявил первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит.

В числе иных недочетов - отсутствие договора с «Водоканалом». Как следствие - отключение от водоснабжения. Более того, объект базируется на территории сочинского Нацпарка. Вне закона также работали автомойки на Донской и Пирогова.

Такие рейды в олимпийской столице проводят уже месяц. За это время специальные мониторинговые группы проверили почти 200 автомоек Сочи. Практически все работают с нарушениями.

Руководство города в очередной раз обращается к предпринимателям и подчеркивает, что прихода комиссии дожидаться не стоит. Необходимо вовремя обратиться в ресурсоснабжающие организации и заключить договоры. К слову, в рамках таких рейдов проверяют и наличие трудовых договоров с работниками.