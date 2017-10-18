Выявлен ещё один случай браконьерства в Сочи

Жителю Джубги предстоит отвечать в суде за свои правонарушения
Выявлен ещё один случай браконьерства в Сочи
Автор фото: 0462.ua

Бригадир джубгинского рыбопромыслового предприятия заплатит минимум 40 тысяч рублей за нарушение правил рыболовства. Как оказалось, он указывал неверный объём улова, а потом передавал его без нужных документов.

Тем самым мужчина совершил сразу два административных нарушения. Осталось выяснить, по какой причине: хотел он «навариться» или это обычная халатность.

Ранее бригадир уже попадался пограничникам и также привлекался к административной ответственности. Но это не побудило его к изучению законодательства в сфере рыболовства, сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. Сотрудники даже предполагают, что и эта история ничему не научит горе-рыболова.

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