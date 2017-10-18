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Без страха и упрека. В Сочи пройдут масштабные и зрелищные рыцарские турниры Средневековые войны наденут на себя латы и возьмут в руки мечи

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Очень скоро Красная поляна превратиться в настоящее средневековое ристалище. В День народного единства, 4 ноября, на курорте «Газпром» состоится масштабная и зрелищная реконструкция рыцарских поединков. Участники турнира наденут на себя латы и кольчуги, возьмут в руки мечи и другие атрибуты средневековых рыцарских боев. Все желающие смогут получить бесплатные мастер-классы по древнерусскому искусству боя.

Для тех, кто предпочитает средневековой романтике, современные уличные танцы, получат возможность посетить краевой танцевальный баттл «Break the skies», который состоится в тот же день в концертном зале РЦ «Галактика».

- Здесь можно будет посмотреть баттл по современным уличным танцам: break dance в категориях любители и профессионалы, All stylez battle, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.