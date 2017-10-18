Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

Сочинская таможня задержала товары с брендом ФИФА На прилавки магазинов также не попала продукция таких известных марок, как Chanel и Calvin Klein





Сочинской таможне удалось выявить около 600 единиц контрафактной продукции, которую пытались завести на курорт в 2017 году недобросовестные предприниматели. Все товары, в числе которых одежда, обувь, твердые духи Chanel, Calvin Klein, брюки с товарными знаками мировых автопроизводителей: BMW, Kia, Nissan, признаны контрафактными и конфискованы по решению суда.

Помимо этого, были выявлены контрафактные товары с символикой FIFA. Это керамические кружки, чехлы для мобильных телефонов, маркированные товарными знаками «FIFA World Cup».

По материалам таможенных проверок направленных в Сочинскую транспортную прокуратуру возбуждено 4 дела об АП по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ. Судебными органами наложено штрафов в размере 100 тыс. руб., сумма предотвращенного ущерба правообладателям товарных знаков составила 161 тыс. руб. По результатам проверочных мероприятий, проведенных отделом таможенного контроля после выпуска товаров таможни в 2016 году, в 2017 году Сочинской транспортной прокуратурой и УВД по г.Сочи возбуждено 7 дел об АП по ч.2. ст. 14.10 КоАП РФ, наложены штрафы судебными органами в размере 300 тыс. руб., предотвращен ущерб правообладателям в размере 114,48 тыс. руб.