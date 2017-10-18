Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

Нарушителям оставят права. Новые правила изъятия водительских удостоверений 20 октября вступить в силу новый административный регламент ГИБДД

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Сотрудникам полиции запретят изымать водительское удостоверение на месте правонарушения. Согласно новому административному регламенту ГИБДД, водитель, нарушивший ПДД, теперь может сдать права в Госавтоинспекцию в течение трех дней после совершения нарушения.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступит в силу 20 октября. В основном новый регламент связан с последними изменениями в ПДД и КоАП и значительных перемен не обещает. В документе прописали процедуру оформления европротокола - без участия сотрудников ГИБДД, а также ввели понятие электронного ОСАГО.

Кроме этого, теперь стражи порядка обязаны помогать пожилым и детям переходить дорогу, а также содействовать организации транспортировки поврежденного автомобиля, охранять имущество пострадавших, отвезенных в медучреждения.