Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

В Сочи на Фестивале молодежи Ник Вуйчич сообщил, что станет отцом близнецов На выступление мотивационного оратора и писателя пришло более 1500 тысяч человек

Автор фото: http://wfys2017.tassphoto.com

Известный мотивационный оратор, писатель, меценат Ник Вуйчич и его красавица-жена снова готовятся стать родителями. На этот раз пара ждет близнецов.

- Мы встретились с моей будущей женой, я влюбился, я, как говорят, не чувствовал ног под собой. У нас двое сыновей. И сейчас она беременна - у нее будут близнецы, - поделился радостной вестью с участниками Фестиваля молодежи и студентов в Сочи Вуйчич.

Широкой публике Ник известен не только как впечатляющий оратор. А еще и тем, что, вопреки редкой генетической патологии, смог вести активную жизнь, и вдохновлять к этому других. В определенный момент жизни его не покидали мысли о самоубийстве. Однако он смог преодолеть социальные барьеры, побороть внутренние страхи и комплексы. Сейчас Вуйчич занимается тем, что помогает людям поверить в себя. Он часто устраивает тренинги. Участникам ВФМС удалось послушать лекцию «Мотивация к жизни».

- Для меня большая честь быть сегодня здесь. Надеюсь, сегодня вы получите воодушевление и мотивацию, - обратился к присутствующим писатель. - Я не знаю, кто вы и через что вам приходится приходить, какие цели вы преследуете в жизни. Я хочу просто мотивировать вас как лидеров будущего поколения, чтобы вы взяли что-то с собой отсюда. У всех нас есть страхи, взлеты и падения. Главное - пройти через препятствия и преодолеть свой страх. Вы не можете видеть свое будущее, но вы можете мечтать о нем и идти к нему.

В завершении своего выступления Ник призвал собравшихся в зале обнять сидящего рядом человека и пожать ему руку. Это послужило стартом для общего флешмоба #обнимиволонтера в благодарность тем, кто обеспечивает работу фестиваля.