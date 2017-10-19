Отели курорта подготовили для жителей и гостей курорта специальные предложения

Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

Оперативную информацию для водителей выводят на электронные табло, установленные вдоль трассы

Плановые отключения электроэнергии в Сочи 19 октября Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

19 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): п.Каменка -2, дачи «Автомобилист», СНТ « Лайнер», СТ «Дорожник», в селе Красная Воля - Турецкая база, ул.Алычевая, ул.Пещерная

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52