В Сочи поймали беглого преступника Обвиняемого сразу по двум уголовным статьям депортируют на Родину

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Для Сочи уже не ново, что в пограничной зоне курорта периодически задерживают иностранных граждан без специальных пропусков. И этот случай ничем бы не отличался от других, если бы задержанный мужчина не оказался преступником, которого уже давно ищут на Родине.

31-летнего гражданина Узбекистана задержали недалеко от российско-абхазской границы без необходимых документов. Он сразу рассказал сотрудникам полиции, что приехал на курорт с целью заработка. Однако, при составлении процессуальных документов, всплыла новая информация об иностранце. Оказалось, что у себя в Узбекистане его искали за совершение сразу двух преступлений: развратные действия в отношении несовершеннолетнего лица и вымогательство. Задержанный прекрасно это знал, поэтому и покинул страну, надеясь на то, что в России его не найдут, сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Пока что ему выписали административный штраф, но в скором времени выдворят из Сочи и направят прямо в руки местных правоохранительных органов, где и будут решать, что же делать с беглецом дальше.