Станет ли Собчак президентом России Специалисты пришли к однозначному выводу

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Накануне из видеообращения журналистки Ксении Собчак стало известно о её намерении баллотироваться в президенты. Одних такое заявление не удивило, потому как вокруг этой темы давно ходят слухи, другие не остались в стороне и решили высказать своё не всегда "экспертное" мнение на этот счёт. Но ни те, ни другие уже не могут повлиять на желание Ксении.

«Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям», сообщила она в своём обращении. Из остальной речи теледивы можно сделать вывод о том, что Ксения прекрасно понимает, насколько малы шансы на её победу, но считает своё участие полезным для оппозиции.

Аналитики и социологи уже посчитали приблизительный процент голосующих за Ксению Собчак - 2%. Этого, конечно же, не хватит для того, чтобы победить на выборах, но понервничать своих оппонентов новый кандидат заставила.

Вот, что сказал по этому поводу известный своими яркими высказываниями Владимир Жириновский: «Кто угодно может выдвинуть себя, а как собрать два миллиона подписей? Явно не получится. Подставной кандидат, чтобы опустить других кандидатов. Вот она женщина такая смелая, вела «Дом-2», «Дом-3», «Дом-4», мамой уже стала, и так далее».

Напоминаем, что президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. Проголосовать можно будет за любого кандидата, в том числе, и за Ксению Собчак.