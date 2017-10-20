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В Сочи появится ещё 5 горнолыжных трасс и канатная дорога А рядом с новыми трассами и канаткой построят магазины, кафе, бары и другие увесилительные заведения

Автор фото: Skipedia.ru

Хорошая новость для тех, кто приезжает в Сочи за снегом. В скором времени в горном курорте «Альпика-сервис» начнётся строительство 5 новых трасс, одной канатной дороги и прочих сопутствующих помещений.

В ростовском филиале Главгосэкспертизы России одобрили этот проект. Согласно ему, общая протяжённость горнолыжных трасс составит 8,821 км. Большинство из них будут "красного" уровня сложности для профессионалов, но также планируется "синего" уровня для любителей и "чёрного" для экстремалов. Ещё на территории курорта появятся и два обязательных контрольно-спасательных поста, складские помещения и другие инфраструктурные объекты, сообщают в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Напоминаем, что "Альпика-Сервис" находится на склонах хребта Аибга в селе Эсто-Садок. Это бывший горнолыжный курорт в Адлере. Во время Олимпийских игр 2014 на его территории была построена санно-бобслейная трасса.