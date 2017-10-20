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У обманутых покупателей недвижимости в Сочи появилась надежда На курорте началась активная работа по поиску оптимального решения для узаконивания и достройки проблемных домов

Автор фото: http://snip1.ru

Не так давно Минстрой подсчитал количество обманутых дольщиков по всей стране. И как оказалось, наибольшее их количество зарегистрировано в Краснодарском крае. Без крыши над головой здесь остались 6,5 тысяч человек (59 долгостроев), одна треть из которых (2137 человек) приходится на Сочи.

Немногие из обманутых покупателей находит в себе силы и возможности вернуть потерянные деньги, ведь как гласит русская народная мудрость: «Один в поле не воин». Гораздо проще решить проблему и достучатся до властей, объединившись и разработав четкую концепцию выхода из сложившейся ситуации. Для этого на курорте был организован круглый стол с участием представителей более двадцати проблемных объектов строительства, сотрудников городской администрации и представителей прокуратуры.

Более трех часов чиновники и представители надзорного ведомства слушали выступающих представителей проблемных объектов, отвечали на заданные вопросы, показав высокую осведомленность в сложившихся проблемах и заинтересованность в их решениях в рамках своих полномочий.

Как оказалось, по некоторым объектам недвижимости уже началась активная работа. Застройщика ЖК «Куротный» обязывают разработать грамотную проектную документацию и через суд получить новое разрешение на строительство (предыдущее разрешение отозвали в связи с серьезными нарушениями). Требуется также устранить нарушения, возникшие на этапе строительства по вине застройщика, угрожающие устойчивости и работоспособности опор высоковольтных сетей электропередач и целостности центрального водопровопровода, который обеспечивает водоснабжением крупный жилой район.

Активисты Общественного Движения обманутых покупателей недвижимости в Сочи решили эту ситуацию взять на контроль до полного достраивания всего ЖК и сдачи его в эксплуатацию.

Для достройки ЖК «Ямайка», ЖК «Долина», ЖК «Фристайл» и ЖК «Эверест», которые входят в группу компаний СК «Вант», сотрудники Администрации пытаются найти инвесторов. Однако инвесторы за такими сложными объектами в очередь не встают. Чиновники поделились планами подготовки, и проведения в Сочи инвестиционного форума для заинтересовавшихся инвесторов, девелоперов и крупных строительных компаний.

Не остались без внимания объекты «самострои», возведенные на землях ИЖС, ЛПХ, для садоводства или сельхоз. С покупателями оформлялись предварительные договора долевого участия (покупки жилого помещения) или договора инвестирования в строительство. Застройщики получали разрешение на строительство дома не более трех этажей или строили совсем без разрешения и проекта, а потом по решению суда приобретали законный статус. Но многие застройщики, собравшие с людей деньги, не получили положительного судебного решения. Некоторые в настоящее время, уже осуждены и отбывают срок в местах заключения. Дома стоят недостроенные, с решениями суда на снос, как незаконные, часто даже заселенные пострадавшими покупателями, оставшимися совсем без жилья.

- В подобных случаях речь идет о мошенничестве. Мы разъясняем сейчас, что денежные средства на строительство можно привлекать либо по договорам долевого участия по 214 ФЗ, либо в рамках жилищно-строительных кооперативов. Другого пути нет. - пояснила заместитель прокурора города Сочи Анна Иванченко. - Но люди идут и заключают договоры инвестирования, предварительные договоры, которые нигде не регистрируются и которые невозможно отследить. И только те, кто понял, что их обманывают приходят в прокуратуру и в полицию. Чтобы привлечь таких застройщиков к ответственности, пострадавшим необходимо прийти в полицию и написать заявление. Я еще раз разъясняю, что покупка жилья по инвестиционному договору - это мошенничество.

Сейчас в Госдуме РФ подготавливается новый законопроект, который позволит все такие дома сделать законными, достроить и передать заплатившим за это гражданам. Но требуется время, чтобы этот закон подготовить так, чтобы не получилось, что преследуя благие цели, мы создадим возможность очередного обмана людей. В настоящее время проводится аналитика этой ситуации по всей стране и изучается проблематика вопроса по «самостроям» при активном участии специалистов Всероссийского центра Национальной строительной политики в городе Москве.

- Мы продолжаем работать в Сочи, чтобы помочь пострадавшим покупателям получить свою недвижимость, - заверяет лидер Общественного Движения обманутых покупателей недвижимости Губич Роман. - Сейчас мы получили задание от координаторов Рабочей группы по обманутым дольщикам при Комитете безопасности и противодействию коррупции ГД РФ пересчитать все проблемные строительные объекты в Большом Сочи, где есть пострадавшие люди. Все кто хотят, чтобы их объекты попали в нашу базу и по ним началась работа по поиску оптимального решения для узаконивания и достройки, заполните анкету по ссылке: https://goo.gl/forms/QBp33AlbVb0oHlXC2.