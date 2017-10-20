Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

Под угрозой закрытия оказались около 200 автомоек и шиномонтажек Сочи Предпринимателям вынесли последнее предупреждение

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Рейдовые мероприятия по сочинским автомойкам и шиномонтажкам позволили сотрудникам муниципалитета выявить новые незаконные объекты. Сейчас в городе зафиксировано 212 точек обслуживания автомобилей. Более 20 из них было выявлено в последние дни. Как показал мониторинг, 95 процентов этих объектов работают с нарушениями. Нет у автомоек ни локальных очистных, ни системы фильтрации воды. Стоки идут в городскую канализацию, а иногда и в ливневки.

- Все владельцы автомоек и шиномонтажек получили последнее предупреждение, - сообщает пресс-служба администрации Сочи. - До 2 октября они должны были оформить правоустанавливающие документы, появиться в МУП «Водоканал» и «Спецавтохозяйстве по уборке города» для заключения договоров. Но выполнили законные требования немногие.

В муниципалитете заверяют, что поблажек никому не будет.

- Отключаем всех. У всех есть шанс восстановиться. У всех есть шанс построить очистные сооружения, и чтобы все стоки, которые попадают на рельеф и в ливневки, соответствовали стандарту, других подходов нет и не будет, - подчеркнул первый заместитель главы г. Сочи Мугдин Чермит.

На грани закрытия не только автомойки, но и шиномонтажки, которые не заключают договор на вывоз отработанной резины. А это - опасный класс отходов. Вывозить и утилизировать ее имеет право в Сочи только одна лицензированная компания.

Проверки на курорте продолжаются.